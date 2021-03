Crise sanitaire : les ventes de mobilier de jardin en hausse

Faute de pouvoir sortir au restaurant ou de voyager, un couple a dépensé 1 500 euros pour l'aménagement de leur jardin. Alors que les ventes de meubles ont baissé en 2020, le mobilier de jardin tire son épingle du jeu avec une progression de 4%. "Il fait beau et on pense déjà à l'été", se réjouit une cliente dans un magasin à Saint-Étienne (Loire).

Table, transat, pot de fleurs lumineux... cette année encore, les produits vintages sont à la mode. "La grande tendance actuelle, c'est en fait de pouvoir amener l'intérieur à l'extérieur de l'habitation", explique William Dupuys, chef du rayon jardin. Des salons de jardin toujours plus confortables, des tables et des chaises pliables, ainsi que l'indispensable pergola sont dans le top des ventes.

Pour leur mobilier de jardin, les Français achètent de plus en plus sur Internet. Sur le site d'un magasin Leroy Merlin, les commandes en ligne ont été multipliées par quatre en un an. Avec le confinement et le couvre-feu, la tendance se maintient.