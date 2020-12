Cuisinez comme un chef pour le réveillon

Comment composer un menu pour le réveillon ? C'est moins évident que pour Noël. Voici quelques idées proposées par des grands chefs, mais à la portée de tout le monde, ou presque.

Trois chefs qui proposent de la vente à emporter, trois styles différents, du bistrot au restaurant étoilé. Entrée, plat, dessert, chacun a fait sa part du menu. Au fourneau pour l'entrée, le chef du bistrot Gilbert Benhouda et ses cannellonis de saumon fumé. Des citrons, des herbes, une échalote, et une pomme granny. Mélangez la pomme avec le céleri, et un peu de mayonnaise. Cette préparation est étalée sur le saumon puis enroulée à l'aide d'un film. Placé quinze minutes au frais, le rouleau est ensuite coupé puis disposé sur une base de yaourt à la grecque aux herbes. Ajoutez quelques pickles, du piment d'Espelette, et pourquoi pas du citron caviar. De quoi apporter de belles touches de couleurs sur la table du réveillon.

Stéphanie Le Quellec, un autre chef étoilé pour le plat : un filet de bar au champagne. On aime bien avoir quelques bulles pour le côté festif. Le champagne va avoir pour cette sauce, à la fois de la vivacité et beaucoup de rondeur et d'élégance. Une sauce au beurre avec une astuce, deux ou trois cuillères à soupe de crème liquide afin de stabiliser la préparation. Et pour l'arôme, quelques grammes de brisures de truffes. Autre astuce surprenante pour le bar : incisez délicatement sans couper complètement le poisson en deux. L'idée c'est d'avoir une présentation qui sorte un petit peu de l'ordinaire et surtout de gagner en épaisseur, donc en texture. Puis, assaisonnez et placez au four huit minutes à 160°C. Les pouces d'épinards sont revenus quelques secondes, puis disposés en dôme juste avant le service.

Pour le dessert, cap vers le sud et ses saveurs d'agrumes avec une tartelette chocolat et mandarine avec le chef Romain Berkouber. La mandarine va nous apporter à la fois une fraîcheur et une légèreté dans le dessert. La pâte est un mélange de chocolat, de corn flakes et de riz soufflés, auxquels on ajoute des morceaux d'orangettes. Ça vous fait comme une pâte à tarte que vous étalez, et qu'on va placer au frigo pour que le chocolat à l'intérieur durcisse. Pendant ce temps, réalisez la chantilly au chocolat. Pour la crème fruitée, faire bouillir le jus de mandarine avec un œuf, du sucre et du beurre. Enfin, dressez les crèmes sur des carrés de pâtes, les jus de quartiers de mandarine viendront couronner le dessert que l'on brûle d'impatience de goûter comme les autres plats.