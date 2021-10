Date limite pour la taxe foncière : ce qu’il faut savoir

L'augmentation de taxe foncière se voit aussi bien dans les grandes villes que dans les campagnes. Mais elle est perceptible surtout dans les villes moyennes entre 40 000 et 100 000 habitants. La taxe a augmenté le plus à Belfort avec +12,2%, à Montauban +10% et à Poitiers +7,7%. À l'inverse, dans les petites communes de moins 40 000 habitants, on se rend compte que c'est plutôt stable.