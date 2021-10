Démarchage téléphonique : Bloctel ne répond plus

Comme des millions de Français, vous êtes certainement ciblé par le démarchage commercial, et ce, même si vous êtes inscrit sur la liste d'opposition Bloctel, sensée vous en protéger. Depuis début octobre, la plateforme connaît des dysfonctionnements. En cause, un changement de prestataire du service, et donc le retour des appels intempestifs pour les usagers. Assureurs, fournisseurs d'énergie et autres démarcheurs téléphoniques doivent obligatoirement souscrire un abonnement payant à Bloctel.