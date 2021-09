Démarchage téléphonique : quel bilan un an après la loi ?

Recevoir des appels commerciaux intempestifs, cela arrive à tout le monde, et même plusieurs fois par jour. "On se sent un peu agressé chez soi. On ne demande rien et en fin de compte, on nous appelle continuellement" ; "On est obligé de décrocher, car on ne sait pas qui c'est. Je ne suis pas toujours très poli, mais ça ne change rien", se plaignent des consommateurs. Pourtant, depuis un an, la loi est censée limiter le télémarketing dans certains domaines, comme la rénovation énergétique par exemple. Mais concrètement, rien n'y fait.