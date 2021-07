Départ en vacances : le prix de l'essence au plus haut

Quand au beau milieu de la route des vacances ce voyant s'allume, c'est toujours à peu près la même grimace. L'incontournable passage à la pompe est un sacré coup d'arrêt pour le moral et le portefeuille. "C'est plus cher qu'avant, donc on fait avec. On n' pas le choix, mais ça sera sur le budget du restaurant. On se privera sur autre chose. On part en vacances, on paye l'essence au prix fort", regrette un automobiliste. Pour rallier Tours à Gruissan, Jacques doit faire sept cents kilomètres de route. Alors, il a clairement ciblé son budget essence pour la semaine à venir. "On a compté 200, 250 euros, ce n'est pas rien. On ne va qu'une fois dans l'année et on essaie de profiter à maximum".