Des fruits pas si exotiques

Des bananes, de la canne à sucre, ou des fruits du dragon, des cultures, a priori, introuvables en France or nous sommes bien dans les Pyrénées-Orientales. Nous avançons dans une végétation luxuriante et tropicale. Depuis 2016, Frédéric Morlot, un paysagiste, a cultivé ces plantes bio sous des serres irriguées, non chauffées, mais ensoleillées plus de 300 jours par an. L’hiver, les végétaux supportent les températures négatives grâce à quelques astuces, comme des compléments alimentaires naturels.