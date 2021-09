Des ruptures de stocks inédites touchent l'ameublement, le bricolage et les loisirs

Les vélos se font de plus en plus rares également. Dans la boutique Culture Vélo à Paris, il ne reste quasiment que les modèles d'exposition. Selon le gérant, Jean-Olivier Lasserre, les clients peuvent prendre ce qu'il y a en magasin ou passer des commandes. Et dans ce dernier cas, il peut y avoir entre huit mois et un an de délai de livraison sur certains modèles. De plus, certaines pièces manquent également, pour ne citer que les freins, les cadres ou encore les dérailleurs. Pour ce gérant, il n'y aura pas de retour à la normale avant au moins un an. En attendant, il a augmenté ses tarifs de 10 à 15% selon les modèles.