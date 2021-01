Des soldes d’hiver reportés mais une avalanche de promos et ventes privées

Les ventes privées ont démarré ce mercredi dans une boutique du centre-ville de Brest (Finistère). Ayant reçu une alerte sur son téléphone, une cliente en profite. Marie et ses copines, elles, cherchent un bijou. Elles préfèrent les ventes privées aux soldes car il y a plus de choix et moins de monde. Pour le patron, cette opération n'apporte que des avantages. "Pour nous, la priorité est de vendre ce qui reste et tout le monde est content", lance Jean-Emmanuel Poncelet, gérant d'un magasin de vêtements à Brest.