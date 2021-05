Dieselgate : "le chiffrage pourrait prendre un essor considérable", témoigne la première Française indemnisée par Volkswagen

Son combat contre Volkswagen est enfin couronné de succès. Il aura fallu six longues années de procédures judiciaires à Chantal Bellart pour percevoir 4000 euros d'indemnités (soit 15% du prix d'achat de son Tiguan TDI 140) de la filiale française de Volkswagen - accusé d'avoir utilisé des techniques frauduleuses pour réduire les émissions polluantes de ses moteurs diesels et essence de 2009 à 2015. Les frais d'avocat déboursés par la plaignante pour obtenir gain de cause lui seront également remboursés. "Ça me fait plaisir, lance Chantal Bellart dans le reportage de TF1. Six années, ce n'est pas rien, c'est un délai qui est assez long et qui suppose des délais d'attentes, d'incertitudes, de questionnements."

Dans le moteur de sa voiture, il y a toujours le logiciel qui a permis pendant des années à Volkswagen de tromper quelque 950.000 automobilistes français sur la réalité de leurs émissions polluantes. "Je souhaiterais qu'il y ait d'autres consommateurs qui se rallient à cette cause pour que la sanction soit plus lourde vis-à-vis de Volkswagen parce que si on multiplie l'indemnité que j'ai eu par 950.000 véhicules potentiels, le chiffrage prend un essor considérable", affirme-t-elle.

Alourdir la sanction, c'est aussi ce qu'espère l'association de consommateurs qui a lancé une action de groupe composée d'une dizaine de plaignants pour représenter l'ensemble des victimes de l'Hexagone. Cette procédure pourrait toutefois prendre 5 à 6 années de plus, contrairement à d'autres pays où le "Dieselgate" a également eu une forte résonance.

"D'autres états ont davantage tapé du poing sur la table que nous que nous, regrette François Cartier, Délégué Général de l'association nationale de consommateurs et usagers (CLCV). Par exemple, "aux États-Unis, les actions de groupes sont plus anciennes et plus agressives. Alors qu'en France, on s'est dit qu'on n'avait peut-être plutôt intérêt à tergiverser." Grâce à des actions judiciaires plus offensives menées de l'autre côté de l'Atlantique, 8,4 milliards d'euros ont en effet déjà été versés aux victimes. De même Outre-Rhin avec 260.000 personnes bientôt indemnisées entre 1300 et 6200 euros.