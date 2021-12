Disque vinyle : victime de son succès

Pour mieux comprendre cette pénurie, nous nous sommes rendus dans une usine située en Ille-et-Vilaine. On presse aussi bien les disques de Mylène Farmer que des labels indépendants. Problème, il manque la matière première du vinyle, le polymère. "Les fabricants qui fabriquent les matières premières sont en flux tendus et ne font plus de stock. On a du mal à être livré régulièrement", indique Antoine Ollivier, cofondateur de "M com' musique".