Distributeurs de billets : ce que changerait la fusion entre la BNP, le Crédit Mutuel et la Société générale

L'objectif pour les sociétés bancaires et de réduire leurs coûts de fonctionnement. "Un distributeur coûte à l'achat environ 35.000 euros, tandis que l'entretien coûte entre 10.000 à 15.000 euros par an pour chaque distributeur. Quand il y en a 15.000 -comme pour ces trois banques- ça fait une facture assez salée", confirme Maxime Chipoy, président du site spécialisé dans les questions budgétaires et la finance personnelle MoneyVox.

Avec ce nouveau système, les banques seraient gagnantes. Mais peut-être aussi certains habitants loin des grandes villes. Prenons l'exemple de Dixmont dans l'Yonne où s'est rendu le JT de 13H : l'agence bancaire du salon de coiffure est à 14 km, mais si demain elle mutualise ses services avec une banque plus proche, Cindy, la gérante gagnera du temps. "Ça serait bien en effet que ce soit un peu mieux réparti et qu'on ait un service de plus vers chez nous et qu'on ne soit plus obligé de faire 27 km pour aller simplement retirer de l'argent", explique-t-elle.