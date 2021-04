Dons : êtes-vous aussi généreux que la moyenne des Français ?

La crise sanitaire nous rend plus généreux. En 2020, les Français ont donné en moyenne 395 euros à des associations, soit 30% de plus qu’en 2019. Comme le dit un Toulousain, "s’il y a bien une période où il faut être proches, c’est bien celle-ci". Dans ce contexte, les donateurs souhaitent aider les plus démunis et faire avancer la recherche médicale. "J’aide l’Institut Pasteur (...) j'aide les associations qui font de la recherche", affirme une retraitée. Et comme elle, près d’une personne sur deux a fait un don. Mais malheureusement, certains n’ont pas pu à cause des difficultés économiques.