Duvet ou synthétique : comment bien choisir sa couette ?

On aime s'y jeter, s'y blottir, seul ou à deux. Fâchés ou réconciliés, nous passons le tiers de notre vie sous la couette. Elle, qui depuis son arrivée en France dans les années 80, a détrôné la couverture. Avec le confinement, les ventes ont même bondi de 20%. Garnissage naturel ou synthétique, il y en a pour tous les goûts et à tout les prix, de 10 à 4 000 euros pour un modèle en duvet et soie. Alors, comment bien choisir sa couette ? Le prix est-il synonyme de qualité ? Nous allons vous aider à faire le tri dans les étiquettes.

Au Mans (Sarthe), une usine familiale fabrique des couettes depuis 170 ans. Cinq tonnes de plumes y sont traitées chaque jour. L'objectif est d'obtenir la matière la plus noble : le duvet. Pour 100 kilos de plumes, seulement 15 kg en sont extraits. En fonction du garnissage, il faut compter entre 200 et 800 euros pour une couette. Et les prix peuvent grimper jusqu'à 1 200 euros pour un modèle d'exception en pur duvet. Mais, c'est aussi le savoir faire qui fait la différence. Chaque couette peut prendre une heure et demie.