Eau du robinet : on en consomme de plus en plus

Nous sommes de plus en plus nombreux à boire l'eau du robinet. Sept Français sur dix en consomment tous les jours, alors que moins de cinq sur dix achètent désormais des bouteilles. Convaincue par les études scientifiques, qui disent que l'eau du robinet est l'élément le plus contrôlé par les autorités sanitaires, Aurélie a décidé de bannir les bouteilles. Mais pour consommer l'eau du robinet dans les meilleures conditions, il y a quelques astuces à connaître. Nous sommes allés voir le centre d'information sur l'eau.

Première règle : ne jamais utiliser l'eau chaude pour la cuisson. Filtrer l'eau du robinet enlève les minéraux comme le calcium et le magnésium qui sont pourtant bons pour la santé, nous explique Marillys Macé, directrice générale du centre d'information sur l'eau. Et quand l'eau sent le chlore, le plus efficace est de laisser reposer la carafe, débouchée, pendant une heure. Les odeurs et les goûts s'évaporent.