Les Français gardent de plus en plus d'argent liquide chez eux : le phénomène en 5 chiffres

La pandémie de Covid-19 a conduit à une forte demande d'argent liquide, en dépit de l'envolée du paiement sans contact et des achats en ligne. Un "paradoxe" que la Banque centrale européenne (BCE) explique par l'attachement au bas de laine en période difficile. Pendant la crise, les gens ont davantage eu tendance à conserver l'argent chez eux probablement "en raison d'une incertitude accrue et d'une mobilité réduite", selon Alejandro Zamora-Pérez, auteur de l'article. Lors d'autres crises dans le passé, du bug technologique de l'an 2000 au crash financier de 2008, les gens ont eu tendance à "demander de plus en plus d'argent", la crise sanitaire en cours ne faisant "pas exception", souligne l'institution monétaire.