Électricité : ces petits gestes qui peuvent rapporter gros

L'eau chaude représente 40 % de la consommation d'eau d'un ménage. Et là aussi, il est possible d'intervenir. C'est ce que nous confirme Thomas Chaponot, plombier chauffagiste en plein chantier. Faire baisser l'eau chaude de 60 à 55 degrés permet d'économiser 85 euros sur un cumulus de 150 litres. "Et si vous avez une chaudière à gaz comme celle-ci, vous pouvez très facilement agir sur la température de l'eau que soit sur du chauffage ou de l'eau chaude, 55 degrés ce qui permettra de faire des économies d'énergie", souligne notre journaliste, Erwan Braem.

À ce jeu de l'économie, certaines familles se sont lancées dans des défis à Bordeaux. Dans la cuisine, il y a beaucoup à faire. Ce couple est adepte de la cuisine en une seule fois, le batch cooking. "On organise les repas de la semaine, ce qui permet d'utiliser les appareils une seule fois à un moment donné, par exemple d'allumer le four et de cuire plusieurs choses en même temps", explique Nina Lambert, participante des "Super défis" à Bordeaux. Un réfrigérateur régulièrement dégivré 30 % d'efficacité supplémentaire. Les plaques de cuisson à induction consomment jusqu'à deux fois moins que les vitrocéramiques. Démarche vertueuse pour le porte-monnaie et pour l'environnement.