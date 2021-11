Electricité : des opérateurs visés par une plainte

Ces mésaventures se sont multipliées ces dernières semaines. L'association CLCV porte plainte contre quatre opérateurs : ekWateur, GreenYellow, Mint Énergie et Ovo Energy. Tous sont soupçonnés de dissimuler des hausses de tarifs à leurs clients. “La tactique des professionnels, c'est informer un peu quand même, mais le moins possible ; ne pas demander l'accord pour qu'il y ait le moins possible de consommateurs qui partent”, explique François Carlier, délégué général de CLCV.

Contactés par TF1, ces fournisseurs d'énergie affirment avoir suffisamment relancé leurs abonnés. “La réglementation exige un préavis qui peut se faire par e-mail. On a en plus enrichi cette communication de quatre e-mails et d'un SMS supplémentaire”. “On ne l'a pas du tout envoyé de manière discrète. D'ailleurs, beaucoup de clients sont partis, c'est bien qu'ils ont vu le mail”, disent-ils. Mieux vaut donc rester très vigilant, rappelle la CLCV qui, dans ce contexte de flambée des prix de l'énergie, recommande aussi de se tourner vers les tarifs réglementés. Changer de contrat est possible à tout moment.