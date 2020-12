Électricité : pourquoi les prix flambent ?

Les Français ont consommé beaucoup d'électricité durant le premier confinement, puis 20% de plus pendant le deuxième. En effet, on est resté chez nous et on a également beaucoup télétravaillé. Au mois d'octobre, il a subitement fait assez froid donc on avait aussi rajouté un peu de chauffage dans les maisons. Même si beaucoup sont mensualisés, il va y avoir des régularisations qui risquent de faire un peu mal. Selon la Commission de régulation de l'énergie, le prix va encore flamber d'au moins 2% à la mi-janvier. Une augmentation de 30 euros en moyenne pour chacun des 25 millions de foyers concernés.