Électricité : pourquoi les prix vont encore augmenter

Ce serait du jamais vu, 10 % de hausse, cela reviendrait à 150 euros en un an pour un foyer qui se chauffe à l'électricité. Impensable pour Virginie Delseau, une mère de famille qui fait tout ce qu'elle peut pour réduire sa consommation, par exemple, brancher sa machine à café seulement quand c'est nécessaire. Malgré ses efforts, jeudi dernier l'électricité lui a été coupée pour cause de factures impayées. "J'avais prévenu mon fils en disant ne t'inquiètes pas, on va être coupé d'EDF. Je vais être obligée de faire un dossier de surendettement. On ne peut pas s'en sortir, c'est pas possible", dit-elle.