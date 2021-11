Fournisseurs d’électricité accusés de pratiques abusives : une cliente témoigne

Marie-Claude est l’une de ces clientes. Début novembre, elle tombe par hasard sur un mail de son fournisseur d’électricité ekWateur qui lui annonce une mauvaise nouvelle. Sa facture passe de 160 à 207 euros, soit 47 euros de plus par mois, annoncé selon la retraitée, un peu à la va vite.

"Avant, on nous avait caressé dans le sens du poil et là, d’un seul coup, on nous dit ‘ah bah non, ça va être tant et c’est comme ça’. On ne peut pas rester chez un fournisseur qui nous met devant le fait accompli", déclare Marie-Paule, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Depuis, la retraitée a rompu son contrat.