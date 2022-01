Électroménager d'occasion : la chasse aux bonnes affaires

Les appareils électroménagers ne sont plus ce qu'ils étaient et durent beaucoup moins longtemps. En France, l'Agence de transition écologique estime que 26 millions d'appareils électroménagers tombent en panne chaque année. Seulement, un sur deux serait envoyé en réparation. Les autres seraient jetés alors que certaines d'entre elles sont bénignes et facilement réparables. De temps en temps, des appareils électroménagers ne sont pas encore utilisés, mais ils sont refusés par la grande distribution qui les renvoie à leurs fabricants. Parfois, simplement, parce que leurs emballages étaient abîmés.

Dans ce contexte, donner une seconde vie à des lave-vaisselles, lave-linges et frigos est tendance. Pour des raisons d'économie au moins autant que pour protéger l'environnement, ce marché de la seconde main explose. Alors, dans ce souci de préserver la planète comme le portefeuille des consommateurs, plusieurs acteurs donnent un second souffle à des machines parfois mises au rebut un peu trop vite. Des réparateurs spécialisés sont formés pour donner une deuxième vie aux frigos, lave-linges et aspirateurs. Le marché est en plein essor et atteint aujourd'hui près de 500 millions d'euros.