Électroménager : pourquoi les prix vont augmenter ?

Ne tardez pas trop si vous avez prévu d'acheter un appareil électroménager. Leur prix va augmenter à la rentrer. Les gérants de magasin spécialisé ont déjà constaté une hausse de leur prix d'achat. Selon Zahra Mamodaly, commerçante dans le 14ème arrondissement de Paris, les produits augmentent de 5 à 10% toutes les semaines à chaque fois qu'elle passe commande auprès de ses fournisseurs. Pour l'instant, elle ne le répercute pas sur le prix affiché. Mais la hausse sera bientôt sensible pour le consommateur. La plus grande marque d'électroménager français a annoncé une hausse de 5 à 10% sur une large gamme de ses produits.

Cette hausse s'explique en partie par la fermeture de plusieurs usines, notamment en Asie, à cause de la crise sanitaire. Et depuis, il faut rattraper le retard. L'autre raison est l'augmentation de la demande mondiale. Cette dernière est essentiellement tirée par la Chine, les États-Unis et l'Europe. La tension sur le transport des matières premières et la pénurie de semi-conducteurs viennent aussi s'ajouter à l'équation. En un an, le prix du transport maritime a augmenté de 300% tandis que celui des semi-conducteurs a doublé. La tension sur les prix devrait se poursuivre au moins jusqu'à la fin de l'année.