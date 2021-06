Électroménagers, téléviseurs... qu'est-ce que l'indice de réparabilité ?

C'est pour inverser ces statistiques que le gouvernement a adopté un indice de réparabilité. Il s'agit d'une note de 1 à 10 et plus elle est élevée, plus l'objet sera facile à réparer. Ce pictogramme figure d'ores et déjà sur les emballages d'ordinateur portable, de lave-linges, de smartphone, de téléviseur ou encore de tendeuse électrique.