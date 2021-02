Emploi d’un salarié à domicile : le crédit d'impôt bientôt "instantané"

Habitant à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), Nicole Maman, 86 ans, bénéficie de services à domicile. Pour cela, elle peut compter sur son auxiliaire de vie sociale. Celle-ci vient chaque semaine pour deux heures de ménage. Cette prestation est facturée environ 224 euros le mois. Elle donne à l'octogénaire le droit à un crédit d'impôt. En clair, 50% de cette somme lui est remboursée par le fisc, un an plus tard.

Dès 2022, plus besoin d'attendre une année entière. Le crédit d'impôt instantané va changer les règles. Par exemple, une famille qui payait une aide ménagère 100 euros par mois ne déboursera plus que 50 euros. L'État versera directement l'autre moitié aux salariés ou à l'entreprise prestataire. Un dispositif plus simple et plus rapide pour le contribuable. Il permettra aussi de lutter contre le travail non déclaré.