En raison de la météo, les melons se vendent difficilement

Les melons ont besoin de beaucoup de soleil pour permettre aux abeilles de polliniser leurs fleurs d'abord et pour mûrir ensuite. Or, cette année, la météo n'a pas été clémente. Vincent craint alors une perte de rendement de 25 %. En effet, elle a un double impact sur cette filière. "La météo influence la production et la consommation, parce que le melon, on aime le manger lorsqu'il fait très chaud", explique Myriam Martineau, présidente de l'AIM.