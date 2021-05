Énergie : les litiges entre clients et fournisseurs en hausse

En 2020, Oumie Buchinger a souhaité résilier le contrat d'énergie de son ancien logement. Mais lorsqu'elle reçoit la facture, elle peine à y croire : 5 000 euros à payer pour deux mois de consommation. Une somme exorbitante qui ne correspond en rien à ses usages. Pendant des semaines, elle contacte le service client pour comprendre, mais en vain. "Pas de réponse, on me raccroche au nez parfois. Quand j'ai réussi à avoir quelqu'un, on m'avait dit qu'il faudra payer puis, on verra après", raconte-t-elle.