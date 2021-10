Énergie : les petits fournisseurs en panne

Et Leclerc n'est pas le seul à être pris à la gorge. Sur la quarantaine d'opérateurs sur le marché, certains ont choisi d'augmenter leur prix, comme Mint Énergie ou encore Wekiwi ou Planète Oui selon le médiateur. Cdiscount, lui, refuse tout nouveau client sur son site Internet. Enfin, Vattenfall, un opérateur suédois, ne distribue plus que de l'électricité, terminé le gaz. Le prix du mégawattheure n'était plus rentable pour l'entreprise.

Alors faut-il toujours se tourner vers ces opérateurs pour trouver les meilleurs prix ? Pour cette association de consommateurs, mieux vaut choisir les tarifs réglementés. "Si vous souscrivez aujourd'hui chez une offre qui sera peut-être un peu inférieure au tarif réglementé, le risque dans un mois ou dans deux mois, vous avez un mail qui dit ça va être plus 20%. C'est pour ça que si vraiment la sécurité et la tranquillité qu'on veut, le tarif réglementé électricité cette année, c'est ce qu'il y a de plus protecteur", explique François Carlier, délégué général de l'association de consommateurs et usager CLCV. Des tarifs plus protecteurs, car ils sont gelés au moins jusqu'en février prochain.