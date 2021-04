Enquête : d'où vient la viande de cheval

Des chevaux squelettiques, blessés, entassés dans des prés, dont certains s'abreuvent devant une montagne de cadavres en décomposition. Ces images insoutenables ont été tournées par une ONG en Argentine, près d'un abattoir agréé pour exporter vers l'Union européenne. Une dizaine d'associations réclament aujourd'hui l'interdiction des importations de viande de cheval en provenance d'Amérique du Sud, du Canada et de l'Australie. "Dans ces pays, on injecte des substances aux chevaux, surtout aux chevaux de course, qui sont strictement interdits en France et qui vont potentiellement se retrouver dans la viande qui est vendue aux consommateurs en Union européenne", révèle Adeline Colonat, directrice de projet de l'association Welfarm.