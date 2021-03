Bouteilles, vêtements... Quand recycler vous fait gagner de l'argent

Vous en avez peut-être déjà vu. Dans plusieurs supermarchés désormais, des robots colorés ont fait leur apparition. Le principe est simple : il suffit de glisser vos bouteilles à l’intérieur et vous récupérez en retour quelques centimes sous forme de bons d’achat, ou pouvez choisir d'en faire don. Un mode de collecte qui semble rassurer les usagers. "Je ne sais pas du tout comment c’est recyclé derrière par les poubelles jaunes mais là, le fait de voir, on comprend mieux ce qui se passe", affirme dans le reportage de TF1 ci-dessus une femme dont les bouteilles en plastique viennent d'être broyées et transformées en paillettes par la machine.

C’est justement ce que fait la commune de La Boissière-sur-Evre, entre Nantes et Angers. Là-bas, les habitants payent leur taxe d’ordure ménagère selon le nombre de fois où leur poubelle doit être ramassée. Un système de puce a été mis en place pour les comptabiliser. Et le résultat est encourageant selon Lucie Chevrollier, chef de service de gestion des déchets. "On a des très bons résultats au niveau de la collecte d’ordures ménagères. C’est-à-dire qu’en 2010, on était autour de 130 kilos par habitant et aujourd’hui, on est à moins de 100 kilos. Quand on regarde la moyenne nationale, on est plutôt à 250 kilos d’ordures ménagères, donc on est vraiment un territoire où les gens ont joué le jeu", constate-t-elle.

Ceci dit, si le nombre des ramassages de poubelles baisse, les charges fixes des collectivités augmentent. Conséquence, les factures des riverains n’ont pas encore vraiment diminué.