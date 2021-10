Essence moins chère : cette station-service communale de la Manche fait le plein

Cette station communale voit passer de plus en plus d’automobilistes. Et la raison est plutôt simple : le SP95-E10 est à 1,60 euro et le gazole à 1,53 le litre. "On est dans les prix les moins chers aujourd’hui en carburants", souligne d’ailleurs l’ancien maire du Mesnilbus, Hubert Rihouey. La municipalité n’a pas le droit de faire des bénéfices. Elle doit simplement couvrir ses frais. Les tarifs sont donc très attractifs pour les habitants.