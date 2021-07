Est-il intéressant de prendre une assurance Covid ? Le 20H vous répond

Depuis le début de la crise sanitaire, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Au menu du jour : Un camping peut-il décider de fermer la piscine à cause du Covid ? Peut-on utiliser ses titres-restaurant pendant ses vacances ? Et enfin, est-il intéressant de souscrire une assurance Covid ? Garance Pardigon répond à ces questions, sur le plateau de Gilles Bouleau, dans la vidéo en tête de cet article.

Un camping peut-il décider de fermer la piscine à cause du Covid ?

OUI, c’est possible, même si, soyons clairs, le protocole ne l’impose pas ! En tout cas, le professionnel doit vous prévenir, et pas au dernier moment, quand vous débarquez avec valises et enfant, mais au moment de la réservation : cela doit être clairement indiqué. Sinon, vous êtes en droit de demander une ristourne.

Y aura-t-il des transats ?

Cela peut sembler une question accessoire mais il faut la poser car il peut y en avoir moins que prévu car le protocole impose une distance d'un mètre entre ces transats, donc potentiellement, il y aura moins de mobilier que prévu.

Peut-on utiliser ses titres-restaurants pendant ses congés ?

OUI. Sans problème et surtout sans restriction géographique. Concrètement si vous travaillez à Metz, vous pouvez très bien les utiliser à Marseille. Et puis, si vous ne prenez pas de vacances, sachez que vous pouvez aussi vous faire plaisir les dimanches et jours fériés. La règle a été assouplie avec le Covid et c’est encore valable tout l’été, jusqu’au 1er septembre précisément.

Est-il intéressant de souscrire une assurance Covid ? C'est une option payante que l'on vous propose de plus en plus souvent lorsque vous réservez un séjour.

C’est vrai que la question se pose puisque le Covid n’est plus considéré comme un cas de force majeure : si vous annulez, vous perdez votre argent. Mais attention à ces assurances ou plutôt à leurs clauses d’exclusion, nous dit l’UFC Que Choisir. Quelles situations donnent droit à un remboursement ? Quel est le montant de la franchise ? Deux questions à se poser avant de cliquer et de souscrire.