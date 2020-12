Étiquettes de vin : une véritable arme marketing

Les bouteilles de vin avec le sacro-saint château a tout le temps l'air d'être le même. Mais peu à peu, le bon vieux château tend à laisser la place à des couleurs et des dessins parfois limites. "To Bu Or not to Bu", "Test Covid", "Skin-Contact"... Même les noms s'affranchissent des codes. Souvent cette prise de risque est l'oeuvre des jeunes vignerons comme Fabien Jouves, "Mas Del Périé" - Trespoux-Rassiels (Lot). L'originalité ne se voit ni dans ses vignes, ni dans sa cave. Sur ses bouteilles en revanche, on trouve "Tu vin plus aux soirées", "You F&@K MY WINE ?!". Il produit environ 20 000 bouteilles de chaque à douze euros l'unité. Avec ces bouteilles, ce vigneron naturel vise un public jeune. C'est ce qu'il appelle un "vin de soif", c'est-à-dire convivial, amical.