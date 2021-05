Euro 2020 : la course à l'album Panini est lancée

Le dernier album Panini est enfin arrivé sur les étagères du buraliste : celui de l'Euro de football. En grand collectionneur, Jean-Georges ne pouvait pas passer à côté. "Tout ce qui tourne autour du foot et Panini, ça finit forcément dans mon bureau", affirme-t-il. Aussitôt arrivé chez lui, ce professeur de français découvre son tout nouvel album. Il ne reste plus qu'à trouver les vignettes manquantes pour les passionnés de tous âges comme Joaquim, le fils d'un de ses amis. Il vient ici compléter ses albums précédents.

Après plus de 30 ans de collection, Jean-Georges a emmagasiné des milliers d'autocollants, comme autant de souvenirs. Et dans sa collection se cachent quelques trésors, des raretés qu'il conserve précieusement. "Des vignettes de cet âge-là, celles de 79, tu les trouves pas tous les jours, et je trouve qu'il y a quelque chose de touchant dans le côté écolier qui a collé ça patiemment, mettant le nom des équipes et tout", confie-t-il. Qu'importe si beaucoup de ses albums sont encore incomplets. Pour Jean-Georges, tout le plaisir est dans la recherche des précieuses vignettes.