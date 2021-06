Euro : les vendeurs de télé se frottent les mains

Dans un magasin des Alpes-Maritimes, tout est prêt : les ballons bleu-blanc-rouge, le drapeau et le foot à la télé évidemment. L'Euro commence ce vendredi. Et comme pour toutes les grandes compétitions de football, c'est bon pour le marché des téléviseurs. "Plus on s'approche de l'Euro, plus on constate une augmentation des ventes de télévision en particulier les télés de grande taille pour pouvoir vivre une expérience et l'émotion du stade à la maison", explique Lauren Girodano-Roig, responsable univers multimédia.