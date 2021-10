EuroMillions : une Tahitienne remporte le jackpot record

"Son grand-père avait l'habitude de jouer régulièrement, et très souvent elle le narguait en lui disant que si elle jouait, elle allait gagner. Elle a eu une forme d'intuition et s'est dit, c'est aujourd'hui", raconte Isabelle Cesari, responsable des relations grands gagnants à la Française des jeux. Et la jeune femme a misé sur le hasard pour choisir la combinaison gagnante. Pourtant, elle n'avait pas de numéro fétiche. Elle a utilisé le Système Flash, cinq numéros et deux étoiles tirés au sort. Et elle n'avait qu'une chance sur 139 millions de remporter le jackpot, le plus important de l'histoire de la Française des jeux.