Familles rurales plaide pour l'instauration d'un "chèque fruits et légumes" face à la flambée de leurs prix

Résultat, pour dépenser moins, certains privilégient les petits producteurs, quand d'autres limitent carrément leur consommation. "J'achète moins. Avant, j'achetais par kilo maintenant j'achète par 3 ou 4 clémentines ou oranges. On réduit un petit peu ; on est obligé sinon à la fin du mois ça devient très dur", confirme dans la vidéo en tête de cet article une cliente du marché de Houdan, dans les Yvelines, où s'est rendu TF1.

Les prix du beurre, du lait ou encore de la farine ont explosé. Les fruits et légumes aussi : + 9% en deux ans, selon l'association de consommateurs Familles rurales, qui publie chaque année un observatoire des prix des biens de consommation courante*.

Familles rurales a en outre calculé que s'alimenter conformément aux préconisations du plan national nutrition santé (PNNS) coûte, pour une famille de quatre personnes (deux adultes, un ado et un enfant), avec un panier varié, 696 euros pour les premiers prix, 765 euros pour les marques nationales et 1148 euros pour une famille "adepte du bio". Cette note tombe à 450 euros en variant moins les produits, mais en respectant la diversité des catégories et la saisonnalité. Il s'agit du budget global mensuel pour l'alimentation d'une famille.

"À ce prix-là, le tout bio est loin d'être à la portée de toutes les bourses", commente Familles rurales, qui, "pour rassurer les familles, (rappelle) que, pour rester en bonne santé, l'essentiel demeure de consommer suffisamment de fruits et légumes peu importe qu'ils soient bio ou non".

L'association note par ailleurs un "écart de prix substantiel entre le même panier de courses acquis en métropole et celui acheté en Outre-mer". Des relevés de prix ont été opérés à la Réunion, à Mayotte, en Guadeloupe et en Martinique sur les mêmes produits que ceux effectués en métropole. Verdict : "le même panier de produits y coûte près de 50% plus cher".