Feta : faites le bon choix !

C’est l’un de vos incontournables cet été, produit phare de la saison : la feta, un fromage qui sent bon la Méditerranée et le soleil. Mais savez-vous vraiment ce que vous mangez ?

Au supermarché, si les emballages se ressemblent au premier coup d'œil, certains sont trompeurs. Du fromage à base de lait de vache et non de brebis, fabriqué en France ou en Allemagne et non en Grèce, à des prix pourtant similaires. Pourquoi fabriquer de la fausse feta ? Quelles conséquences sur le goût ?