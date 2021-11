Sapins de Noël : lequel choisir ?

Souvent, ledit choix se fait au coup de cœur, lorsque l'acheteur se rend directement chez un vendeur et alors, il suffit parfois d'un regard et d'un contact pour voir la magie opérer. Car, oui, le choix d'un sapin, c'est d'abord une question de goût. Nos équipes se sont rendus dans une jardinerie, où près de 4 000 sapins trouvent un foyer chaque année.

Pour le prix, comptez 19,95 euros pour les plus petits, 79 euros pour les plus grands. Mais les sapins les plus chers restent les sapins artificiels. "Sur le coût, c'est un peu cher, mais sur la durée, c'est plus attractif", argumente une cliente. Une fois le choix fait, il ne restera plus qu'à l'habiller pour les fêtes prochaines.