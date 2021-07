Flambée des prix de l'électricité : comment l'expliquer ?

D'année en année, notre facture d'électricité ne cesse d'augmenter. En dix ans, son prix a doublé. La raison : le temps passé chez soi entre les confinements, et surtout le télétravail. "Ça a augmenté parce qu'on est plus à la maison" ; "L'hiver cette année, il est spécifique, il est long", affirment des consommateurs.

En moyenne, les Français ont dû payer 50 euros de plus sur l'année. À ce rythme, il n'est pas facile d'économiser. Si certains paient déjà plus, d'autres ont encore un peu de répit. Pour ceux qui sont mensualisés, les augmentations sont à prévoir en début 2022.

Peu importe votre offre, faut-il s'attendre à d'autres augmentations dans les prochains mois ? "On a une hausse massive du prix de l'électricité en raison de la fiscalité qui est de plus en plus importante, les frais liés au réseau, au transport d'électricité, et l'évolution du prix de l'électricité sur les marchés de gros", explique Antoine Autier, responsable adjoint d'une association de consommateurs. Dimanche, notre facture augmentera encore de quelques centimes.