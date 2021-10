Flambée des prix de l’énergie : que pensez-vous des annonces de Jean Castex ?

Outre le gaz, la prochaine augmentation en matière d'électricité sera limitée à 4%. Dans le centre-ville, une commerçante considère le gel de tarif de l'énergie comme une bonne nouvelle. Le gaz et l'électricité sont indispensables pour faire tourner la boulangerie et pèsent dans la facture. "Ça nous permet de pouvoir commander un peu plus de produits et automatiquement au niveau de la vente, il y a une conséquence", explique Christelle Bodin. Certains autres jeunes actifs se disent soulagés par ce coup de pouce de l’État.