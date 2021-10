Flambée des prix des carburants : les Français se tournent de plus en plus vers le covoiturage

Pour Manon, alternante qui gagne 840 euros par mois, sans cette astuce, il faudrait faire un trait sur beaucoup de loisirs. "Le budget en prendrait un coup. Donc, forcément, je ne pourrais pas me faire plaisir comme actuellement. Et je pourrais faire moins d'activité", indique-t-elle.

Mais pour Bruno, l'option n'est pas envisageable. Car il habite dans un village isolé et parcourt 50 km par jour. Et aucun de ses collègues n'habite près de chez lui. "Pour un véhicule comme ça, c'est 100 euros le plein", sachant qu'il en fait deux par mois, explique-t-il face à la caméra de TF1.

Alors, pour faire baisser la facture, il a dû s'adapter. "Quand on vient sur Nevers, on ne vient pas pour une course, on fait plusieurs magasins à la fois. On ne se déplace pas pour une bricole, ça coute trop cher".