Flambée des prix des carburants : les Français changent leurs habitudes

Pour leur part, les plus jeunes, qui passent le permis, sont déjà incités à être plus souples au volant. Et depuis peu, les autoécoles voient arriver des clients plus expérimentés. "Les anciens conducteurs viennent pour optimiser leur carburant et rouler le plus longtemps possible", précise Mahamadou Traoré, directeur d'Eco conduite. Un investissement sur l'avenir puisque ces stages coûtent en moyenne 200 euros. Mais à terme, ils permettraient d'économiser un plein sur cinq.