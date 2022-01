VIDÉO - Carburants : mais pourquoi sont-ils plus chers que lorsque le pétrole était au plus haut ?

Le prix des carburants est au plus haut. La faute aux cours du pétrole ? Effectivement, c'est bel et bien la principale explication : le prix du baril de pétrole atteint actuellement 88 dollars, un niveau assez élevé. Mais si l’on remonte plus loin, c'est beaucoup moins qu'il y a 8 ans : en juin 2014, par exemple, il valait même 113 dollars. Et le grand paradoxe, c'est qu'à cette date, les carburants étaient bien moins chers qu'aujourd'hui.