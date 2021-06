Flambée des prix des matières premières : nos courses alimentaires vont-elles coûter plus cher ?

Et la moutarde n'est qu'un exemple parmi tant d'autre. Les matières premières ont augmenté de 40% ces douze derniers mois. Le cours du blé s’est apprécié de 22 % en six mois à la Bourse de Chicago, celui du maïs a crû de 60 % et le prix du soja a explosé, tout comme celui de l'huile de colza, de palme, de soja ou de tournesol, selon Le Monde.

À Hambourg, la filiale de l'un des plus gros fabricants de condiment européen a vu le coût de production de sa moutarde fortement augmenter cette année. Les graines de moutarde sont 20% plus chères qu'avant la pandémie et l'huile de tournesol "peut augmenter de 60% à 100%", détaille pour TF1 Michel Llardet, président de la filiale. Une hausse des matières premières qui a des conséquences "très importantes sur le coût de revient du produit", poursuit-il.

Une hausse qui s'explique d'abord par la reprise économique qui en Chine et aux États-Unis tire les prix vers le haut. Mais aussi par les aléas météorologiques qui ont perturbé les récoltes. La Chine, dont les cheptels porcins ont été décimés par la peste porcine africaine, a continué à reconstituer son cheptel, ce qui s'est traduit par des besoins croissants de soja et plus tard de céréales. Selon l'édition 2021 du rapport CyClope -qui compile les grandes tendances des marchés mondiaux des matières premières- les importations chinoises ont atteint 100 millions de tonnes de soja et près de 50 millions de tonnes de céréales, ce qui a mécaniquement fait augmenter leurs cours.

Dernier élément qui explique la hausse du cours des matières premières, une partie de la main d'œuvre est toujours confinée et non disponible. Ce qui explique que certains produits soient plus rares et donc plus chers.