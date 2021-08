Fournitures scolaires : à vos marques, prêts... rentrée !

À Vals-près-le-Puy (Haute-Loire), deux employés supplémentaires ont été engagés par l'hypermarché "Géant Casino" pour réapprovisionner le rayon de fournitures. Ils sont là depuis 6h ce matin pour se dépêcher avant le pic d'affluence, 30 % de clients en plus attendus aujourd'hui. "C'est vrai que c'est un grand rush. On est obligé de réalimenter tous les jours, tous les jours", indique Christophe Deleau, employé commercial.

Au même moment à Toulouse (Haute-Garonne), dans l'entrepôt d'un site de fourniture sur Internet, même agitation, mais aucun bruit, à part peut-être celui des roulettes de chariot. "On n'a pas le droit de se parler. On risque de se perdre dans les commandes. Donc, on évite tout ça", se confie l'un des employés. Pas le droit de parler, mais courir est indispensable. Quinze mille commandes sont préparées chaque jour. "En période de rush, juillet et août, on fait 90% de notre chiffre d'affaires, ça fait 25 millions d'euros, donc il ne faut pas se louper", explique Patrick Froment, cofondateur et directeur de rentreediscount.com.