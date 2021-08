Fournitures scolaires : comment payer moins cher ?

Certaines familles préfèrent le vrac pour n'avoir que le nécessaire. Selon Halina Telega, gérante d'une librairie-papeterie à Tourcoing (Nord), "ça marche plutôt bien". Plus écologique, le vrac offre aussi plus de choix de couleurs. Autre idée pour alléger la facture : ne rien jeter et recycler. Dans une enseigne, on reprend aussi les anciennes calculatrices jusqu'à 25 euros et on rachète les cartables. Ces derniers seront redistribués à une association à la fin de la rentrée des classes.