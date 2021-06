Fournitures scolaires : les acheter avant l'été, une bonne idée ?

Pour l'instant, il n'y a pas trop de monde entre les rayons et surtout, ils sont bien remplis. "En août, on ne trouve pas forcément ce qu'on veut" ; "L'année dernière, il y avait eu un problème de choix. Quand on était arrivé, il n'y avait presque plus d'agendas", racontent des clients. C'est sûr qu'à cette période, tout le monde trouve son bonheur.