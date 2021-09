Fournitures scolaires : pourquoi la grande distribution perd du terrain

Autre changement majeur pour les familles, la possibilité d'acheter sur des sites spécialisés. Le chiffre d'affaires de cette entreprise en ligne augmente de 25% en moyenne chaque année. Sa particularité : la vente au détail. C’est rare en grande surface. Acheter uniquement l'essentiel fait forcément baisser la note. “Par exemple ce crayon est vendu souvent par trois alors que nous, on le vend à l'unité. Quand dans la liste scolaire, il faut un 3 H et un 3 B et bien sur le site internet, vous pouvez choisir un 3 H et un 3 B”, explique Arnaud Laiter, directeur général de “Rentréediscount.com”.