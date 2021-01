Frais bancaires : que peut-on vraiment y faire ?

Bien qu'elle semble passer quelque peu inaperçue, pour votre porte-monnaie, c'est une mauvaise nouvelle. En ce début d'année 2021, les frais bancaires ont augmenté de 0,6%. Cela semble peu, mais il s'agit pourtant là de la plus forte augmentation depuis 2017. En moyenne, les Français payent donc plus de 216 euros par an à leur banque. Et de ce point de vue, vous êtes unanimes : les frais sont chers.